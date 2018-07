Hells Angels

O Ministério Público pediu hoje prisão preventiva para 54 dos 58 detidos em Portugal no âmbito do processo do grupo de motociclistas Hells Angels, avançou um dos advogados de defesa.

A medida de coação máxima foi pedida para quase todos os 59 detidos, sendo que um deles está na Alemanha.

O Ministério Público começou esta manhã a apresentação das medidas de coação, devendo o tribunal ouvir depois os advogados de defesa.