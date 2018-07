Actualidade

Um antigo líder de uma tríade de Macau angariou, em menos de cinco minutos, 750 milhões de dólares (640 milhões de euros) para a sua nova criptomoeda (HB), noticiou no domingo o jornal South China Morning Post.

De acordo com a edição de domingo do jornal de Hong Kong, o objetivo de Wan Kouk-koi, mais conhecido como "Dente Partido", é lançar, com uma empresa de Pequim, torneios de xadrez e póquer na ilha de Hainão, no sul da China.

O antigo líder do ramo de Macau da tríade chinesa 14K lançou uma oferta inicial de moeda num evento no Camboja, no qual estiveram presentes responsáveis governamentais e militares, empresários e celebridades da China continental e de Hong Kong, afirmou o jornal.