O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que as empresas que se localizem e tenham atividade no interior podem ter uma redução até 80% nas taxas de portagem.

"A redução total das portagens que se pode alcançar, em relação aos preços que existiam em 2016, é da ordem dos 80%, em particular para as empresas que se fixem nos territórios de baixa densidade", referiu hoje o ministro.

À margem da cerimónia de inauguração da Estrada Nacional 4, em Pegões, no Montijo, distrito de Setúbal, Pedro Marques explicou que serão aplicados novos descontos "a todas as empresas que utilizem as autoestradas do interior".