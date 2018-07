Actualidade

O escritor e jornalista Altino do Tojal morreu no domingo à noite, aos 78 anos, em Brunhais, Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, disse hoje à Lusa fonte da família, acrescentando que as cerimónias fúnebres se realizam na quarta-feira.

De acordo com a mesma fonte, o velório do autor de "Os Putos" inicia-se na quarta-feira, às 11:00, e o funeral realiza-se no mesmo dia, às 15 horas, na Igreja de Sobradelo da Goma, Póvoa de Lanhoso.

A fonte familiar indicou ainda que o corpo do escritor seguirá depois para o Porto, para ser cremado, "como era a sua vontade".