O ex-ministro da Economia Manuel Pinho vai ser interrogado na terça-feira, às 10:00, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, no mesmo dia em que vai ser ouvido na comissão de Economia, no parlamento.

O advogado Ricardo Sá Fernandes adiantou à agência Lusa que a audição de Manuel Pinho na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas já estava agendada há algum tempo e que o Ministério Público decidiu marcar este interrogatório "de supetão".

Assim, o ex-ministro da Economia de José Sócrates estará na terça-feira de manhã, às 10:00, no DCIAP e às 15:00 no parlamento.