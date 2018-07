Actualidade

O Festival Internacional de Documentário de Melgaço Filmes do Homem vai homenagear o cineasta Jean Rouch, e conta com 27 filmes a concurso, entre 13 longas-metragens e 14 curtas e médias metragens, informou hoje à Lusa a organização.

No centenário do nascimento do cineasta e antropólogo Jean Rouch, o festival, que começa no dia 30, vai exibir alguns dos seus filmes, como "En Une Poignée de Mains Amies", curta-metragem documental realizada em parceria com o português Manoel de Oliveira, e inaugurar a exposição de fotografia "A descida do rio Niger", com a presença de Jocelyne Rouch, viúva do realizador.

O festival Filmes do Homem tem por objetivo "promover e divulgar o cinema etnográfico e social, refletir sobre a identidade, memória e fronteira, e dinamizar o Museu do Cinema de Melgaço".