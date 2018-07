Actualidade

A administração da SAD do Benfica manifestou-se hoje satisfeita com o encaixe de 45 milhões de euros com o empréstimo obrigacionista, que teve procura maior do que a oferta, prometendo repetir a operação em menos de um ano.

Na apresentação dos resultados da oferta pública de obrigações, na Bolsa de Lisboa, o administrador da SAD 'encarnada' Domingos Soares de Oliveira congratulou-se com o sucesso de mais uma operação e salientou "a mudança de paradigma ao longo dos últimos três anos" que faz com que a dívida à banca se cifre nesta altura em apenas 15 milhões de euros.

Segundo os dados apresentados, a procura de obrigações do clube superou 1,28 vezes a oferta, num valor perto dos 58 milhões de euros. Esta operação contou com 3.256 investidores, durante os 10 dias úteis em que decorreu. A oferta pública terá a duração de três anos e oferece uma taxa de juro nominal bruta de 4%.