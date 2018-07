Actualidade

Cristiano Ronaldo garantiu hoje que conquistar a Bola de Ouro, símbolo do melhor do Mundo, "já não é uma obsessão", e confia que na Juventus também vai deixar a sua marca e entrar na história do futebol italiano.

"A Bola de Ouro já não é uma obsessão. Pensava sempre em ganhar uma, nunca duas ou três. Quanto mais cinco! Não é uma obsessão", assegurou, na apresentação como futebolista da 'vecchia signora' para as próximas quatro épocas.

Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi, jogador do FC Barcelona, são os futebolistas mais vezes eleitos os melhores do Mundo, somando cada qual cinco títulos.