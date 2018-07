Actualidade

O futebolista Cristiano Ronaldo garantiu hoje que continuará a representar e a dar o máximo de si à seleção de Portugal, ao serviço da qual foi campeão da Europa em 2016, em França.

"Sempre darei o melhor pelo meu pais, nunca lhe vou virar as costas. Sempre que tiver possibilidade para ajudar aquela camisola, é o que vou fazer. Vou continuar uma etapa bonita na Juventus e também seleção", vincou, na apresentação como reforço dos transalpinos para as próximas quatro épocas.

Os portugueses não têm, assim, motivos para sentir a sua falta, o mesmo sentimento que, acredita, é partilhado pelos adeptos do Real Madrid, onde jogava desde 2009 e no qual pulverizou quase todos os recordes do clube ao nível de golos.