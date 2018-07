Actualidade

Um homem com cerca de 80 anos morreu hoje depois de uma embarcação de arte xávega se ter voltado na zona da praia do Meco, em Sesimbra, com duas pessoas a bordo, anunciou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Os dois elementos encontravam-se a pescar, tendo sido surpreendidos após a embarcação ter entrado inadvertidamente na zona da rebentação, acabando por se voltar e ficar totalmente destruída", refere a AMN em comunicado.

O acidente ocorreu hoje cerca das 19:45, na zona da praia do Meco, com as duas vítimas a serem recuperadas com a ajuda de populares que se encontravam no local.