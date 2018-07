Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que o partido "tem condições" para ir para as eleições europeias, legislativas e autárquicas com a "ambição de ganhar", tendo para isso de ter a "noção exata da gestão do tempo".

"Acho que nos temos condições para irmos para as eleições europeias com a ambição de ganhar, para irmos para as eleições legislativas de 2019 com a ambição de ganhar e para irmos para as eleições autárquicas de 2021 com a ambição de ganhar em muitos concelhos que, entretanto, perdemos", disse o líder social-democrata durante o discurso de tomada de posse dos órgãos distritais do PSD/Porto.

Mas, para isso acontecer, Rui Rio afirmou que o partido e os militantes têm de ter a "noção exata" daquilo que é a gestão do tempo porque "tudo tem um tempo certo", não podendo o PSD exigir aos outros que entendam o que está a pensar quando ainda não é o momento.