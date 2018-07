Festival

Festival Músicas do Mundo (FMM) de Sines celebra 20 anos este ano. Edição de 2018 vai ter lugar de 19 a 28 de julho e apresenta “o maior alinhamento musical de sempre”.

Segundo informação da organização, a programação deste ano apresenta a todos os visitantes um total de 59 concertos, acompanhados por inúmeras iniciativas paralelas a acontecerem entre 19 e 28 de julho em Porto Covo e em Sines.

Nesta edição, e segundo a organização, o cartaz tenta dar ao público «a oportunidade de conhecer músicos com origem em geografias ou propostas estéticas que encontram menos espaço no circuito comercial da música ao vivo»: de Portugal – e com várias ligações a África – estarão presentes, entre outros, Aldina Duarte, Fogo Fogo, Sara Tavares, Scúru Fitchádu e Bulimundo; já em representação de cerca de 40 países e regiões, o FMM Sines acolherá a pop alternativa libanesa de Yasmine Hamdan; o guitarrista maliano Vieux Farka Touré; a música frafra ganesa de Guy One; um encontro entre a República Democrática do Congo e a África do Sul com Konono n.º 1 e Aero Manyelo; ou a música tradicional moçambicana de Timbila Muzimba, entre outras propostas.

Os primeiros quatro dias de música – de 19 (quinta-feira) a 22 de julho (domingo) acontecem no largo Marquês de Pombal, em Porto Covo; e os seis dias restantes (de 23 a 28 de julho) passam-se no centro histórico de Sines – dos 59 concertos, 22 são de entrada paga e os restantes 37 são de entrada livre.

O FMM Sines (www.fmmsines.pt) é organizado pela Câmara Municipal de Sines desde 1999 e no ano passado recebeu o selo EFFE Award, distinção atribuído pela Associação Europeia de Festivais.