Aplicação

A izibeach é uma ‘app’ que permite pesquisar a oferta disponível neste setor, ao mesmo tempo que facilita o processo de reserva de sombras de praia.

Disponível nos sistemas iOS e Android, esta aplicação facilita a pesquisa de praias e concessões, permitindo que tanto bares de praia como indústria hoteleira com sombras para alugar se liguem instantaneamente aos visitantes. «As principais vantagens para as concessões são a possibilidade de terem maior visibilidade e acesso a mais um canal de comunicação e divulgação junto do seu público atual e potencial, tornando o processo de aluguer da sombras mais atrativo e moderno», refere a empresa ao Destak.

A izibeach tem como missão aliar a tecnologia ao lazer, oferecendo uma solução integrada para quem procura um verão fácil e sem complicações. Esta aplicação móvel foi criada com vista a que os verenantes poupem tempo e dinheiro e possam usufruir do seu tempo livre com qualidade.

Os utilizadores podem consultar todas as informações de interesse das praias e concessões listadas – atualmente são mais de 750. Além da descrição do espaço, com direito a fotografias e um mapa da localização do mesmo, também são apontados os serviços disponíveis, os horários praticados e os eventos planeados.

O tempo e as condições do mar previstos completam a informação. E também é possível fazer comentários e avaliações. Esta última vertente é uma vantagem também para os concessionários, que podem identificar eventuais problemas e corrigi-los.

Esta empresa surgiu em 2017 pelas mãos de Inês Relvas, uma licenciada em Engenharia e Gestão Industrial que se fartou de perder tempo a alugar toldos no verão.