Actualidade

O Presidente da Rússia disse na segunda-feira que são "infundadas" as acusações sobre as ligações de Moscovo aos envenenamentos através do agente químico 'Novichok' que se verificaram em Inglaterra.

Em entrevista ao canal conservador norte-americano Fox News, Vladimir Putin disse que Londres não forneceu qualquer tipo de provas que fundamentem as suas acusações.

"Gostaríamos de ver provas documentadas, mas ninguém nos dá", afirmou o Presidente russo.