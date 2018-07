Actualidade

O primeiro-ministro de Cabo Verde rejeitou hoje que os processos de suspensão a agentes e elementos do sindicato da polícia visem condicionar a atividade sindical, considerando não serem um "motivo forte" para marcação de uma greve.

O Sindicato da Polícia Nacional (SINAPOL) de Cabo Verde anunciou segunda-feira uma greve de seis dias, no final do mês, na sequência da instauração de processos de suspensão a vários agentes.

A greve, marcada para os dias 26 a 31 de julho, foi anunciada pelo presidente do sindicato da Polícia Nacional, José Barbosa, na cidade da Praia, depois de ter entregue no Supremo Tribunal de Justiça um recurso a pedir a anulação dos processos disciplinares instaurados a vários agentes da Polícia Nacional e membros do sindicato que participaram na greve de dezembro de 2017.