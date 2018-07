Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) abriu hoje em terreno negativo, a cair 0,15%, para 5.612,26 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma ligeira variação positiva no índice PSI20 de 0,02% para 5.620,74 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram mistas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, uma ficou inalterada e sete desceram. A Sonae Capital somou 1,19% para 0,93 euros e liderou os ganhos.