Actualidade

O Presidente angolano aprovou, em despacho ao qual a Lusa teve hoje acesso, a estratégia para "emissão adicional" de títulos da dívida soberana sob forma de 'eurobonds', até 500 milhões de dólares (cerca de 426 milhões de euros).

O despacho assinado por João Lourenço, datado de 13 de julho, aponta a "necessidade de se garantir a implementação do Programa do Executivo", de "diversificação das fontes de financiamento para a execução dos Programas de Investimento Público".

O documento autoriza o ministro das Finanças, Archer Mangueira, a "executar as ações e implementar as medidas necessárias" para a "concretização do financiamento externo adicional até ao montante de 500 milhões de dólares", em 'eurobonds'.