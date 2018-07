Actualidade

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, assegurou hoje num debate no parlamento a sua "decisão firme" de transferir os restos mortais do ditador Francisco Franco do Vale dos Caídos num espaço de tempo "muito breve".

Isso será feito "em breve, num muito breve espaço de tempo", disse Pedro Sánchez num debate parlamentar feito a seu pedido para explicar o programa de Governo.

Depois da sua chegada ao poder no início de junho último, o primeiro-ministro espanhol já tinha revelado a sua determinação em transferir os restos mortais do ditador do seu mausoléu, perto de Madrid, que se transformaria num local de "reconciliação" nacional.