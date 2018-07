Actualidade

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje no parlamento um aumento de meio ponto percentual do objetivo de défice orçamental do país para 2018 e 2019, respetivamente para 2,7% e 1,8% do PIB.

"Estes objetivos são coerentes com a evolução económica" e "coerentes com as necessidades sociais do país", disse Pedro Sánchez durante o debate parlamentar feito a seu pedido para explicar o programa do Governo.

O chefe do Governo espanhol revelou que duas décimas desse aumento, correspondentes a 2.400 milhões de euros, serão aplicadas na subida do limite orçamental das comunidades autónomas do país.