Óbito/João Semedo

O ministro da Saúde sublinhou hoje o exemplo de vida do ex-coordenador do Bloco de Esquerda (BE) João Semedo, que classificou como um homem sério e bom, sempre dedicado à causa pública.

O ex-coordenador do BE faleceu hoje, depois de anos de luta contra o cancro.

"Era a notícia que todos aguardávamos, mas que ninguém queria receber. Infelizmente, apesar do João dizer que a morte o apanharia feliz, a nós deixa-nos tristes", disse o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.