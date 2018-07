Óbito/João Semedo

O PS considerou hoje que o ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo foi um combatente pela liberdade e um humanista ao serviço da medicina que "tocou no coração" de pessoas de todo o espetro político.

Esta posição foi transmitida à agência Lusa pela porta-voz do PS, Maria Antónia Almeida Santos, numa reação à morte do médico, antigo militante comunista e ex-deputado do Bloco de Esquerda João Semedo, hoje, aos 67 anos, vítima de cancro.

"O PS e os socialistas receberam com profunda tristeza esta notícia. João Semedo foi um combatente pela liberdade, um democrata e um resistente até ao fim por várias causas. O PS envia as mais sentidas condolências à sua família e ao Bloco de Esquerda", referiu Maria Antónia Almeida Santos.