Óbito/João Semedo

A deputada e dirigente do CDS-PP Isabel Galriça Neto lamentou hoje a morte do ex-coordenador do BE João Semedo, lembrando, apesar das divergências, o "bom amigo", com uma vida de "amor à liberdade, respeito, convicções e coragem".

"No dia da sua morte, e celebrando a sua vida, quero falar daquilo que está para além das divergências na política, que é o amor à liberdade, o respeito, as convicções, a coragem, e esses são valores que eu reconheço na vida do João Semedo, permanecem na minha memória, e hoje curvo-me perante essa memória", disse à Lusa Isabel Galriça Neto.

A deputada, que é médica, e foi recentemente um dos rostos contra a despenalização da morte assistida, uma causa de João Semedo, sublinhou que além das "profundas divergências" que tinham, existiu sempre respeito mútuo e o antigo coordenador do Bloco foi "um bom amigo".