Óbito/João Semedo

A deputada do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, lembrou hoje que João Semedo era um homem assertivo, bem-humorado, trabalhador, corajoso e incansável, que deu um grande contributo na área da saúde e deixa um grande legado.

Em declarações à agência Lusa, Mariana Mortágua contou que João Semedo, que morreu hoje aos 67 anos, era um homem "incansável, com grande capacidade de trabalho e determinação como poucas pessoas têm".

"Isso ficou muito visível no contributo que deu nas comissões de inquérito na Assembleia da República, inaugurando uma forma diferente de fazer esse trabalho. Ficará para sempre o seu contributo na comissão de inquérito ao BPN por exemplo esse trabalho foi reconhecido", disse à Lusa a deputado do BE.