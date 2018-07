Óbito/João Semedo

O Presidente da República lamentou hoje a morte do ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo, recordando-o como um "homem de causas", defensor do Serviço Nacional de Saúde, e afirmando que o país sentirá a sua falta.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte de João Semedo e envia à família as mais sentidas condolências".

O chefe de Estado - que se encontra em Cabo Verde, na ilha do Sal, para participar na XII Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - já ligou à coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, a dar as condolências, adiantou à agência Lusa fonte da Presidência da República.