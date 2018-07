Óbito/João Semedo

O presidente do PSD, Rui Rio, recordou João Semedo, que morreu hoje, como alguém que estava na vida pública "por convicções e não por qualquer interesse pessoal", considerando que o antigo coordenador do BE fará "falta à política portuguesa".

"O dr. João Semedo era alguém que vou guardar na minha memória como uma pessoa que estava na vida pública por causas e convicções e em circunstância alguma por qualquer interesse pessoal. Isso hoje vai escasseando cada vez mais e, portanto, tenho um grande respeito por toda a gente que está assim na vida pública", destacou Rui Rio, em declarações à agência Lusa.

O ex-coordenador do BE faleceu hoje, aos 67 anos, depois de anos de luta contra o cancro.