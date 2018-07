Óbito/João Semedo

O responsável do movimento cívico 'Direito a morrer com dignidade' Gilberto Couto considerou João Semedo, que hoje faleceu, como um homem bom que colocou a sua humildade ao serviço do público.

Gilberto Couto disse à Lusa que enquanto trabalhou com João Semedo descobriu "um homem bom, que tinha uma inteligência muito grande e de uma grande humildade ao serviço do público"

"Ele tinha a noção de que a sua ação política era uma ação de serviço público. O país perde um homem bom que serviu o povo português", afirmou.