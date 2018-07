Actualidade

Os bispos católicos angolanos pediram hoje a implementação no país de "autarquias supramunicipais ou inframunicipais", exortando para o "respeito do princípio da igualdade e universalidade", porque "não se justificam que se façam autarquias nalguns municípios e noutros não".

A posição está expressa numa nota da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), a que a Lusa teve hoje acesso, na qual os bispos assinalam que o "modelo centralizado falhou" e as autarquias, com as primeiras eleições previstas para 2020, "são uma forma airosa para corrigir as assimetrias regionais".

Contudo, advertem os bispos católicos, a legislação sobre a institucionalização das autarquias, preparada pelo Governo angolano e que prevê o alargamento gradual a todo o país até 2035, levanta "um problema estruturante": "Entendemos que se deve respeitar o princípio da igualdade e universalidade. Assim, não se justificam que se façam autarquias locais em alguns municípios e noutros não".