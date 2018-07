Óbito/João Semedo

O ex-coordenador do BE Francisco Louçã enalteceu hoje a "marca profunda" deixada por João Semedo "como um homem de grandes convicções", considerando a defesa do Serviço Nacional de Saúde "um dos sinais mais nobres da sua vida".

O antigo coordenador do BE e médico João Semedo morreu hoje, aos 67 anos, depois de anos de uma batalha contra o cancro.

Em declarações à agência Lusa, Francisco Louçã sublinhou a "marca profunda como um homem de grandes convicções, de grande conhecimento, de grande profundidade, mas também com uma enorme de estabelecer convergências unitárias e aproximações".