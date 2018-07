Hells Angels

As medidas de coação decretadas aos arguidos do processo do grupo de motociclistas Hells Angels serão conhecidas quarta-feira à tarde do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, perante a presença dos 58 detidos em Portugal.

A informação foi avançada por uma fonte do TIC, ao final da manhã de hoje, após terem terminado as alegações da defesa, que tiveram início na segunda-feira.

Segundo aquela fonte, as medidas de coação definidas pela juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade serão conhecidas na quarta-feira às 14:00, altura em que os arguidos terão de estar presentes no tribunal.