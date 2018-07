Inquérito/Energia

O especialista em energia Clemente Pedro Nunes afirmou hoje no parlamento que nunca se sentiu tão mal como quando o então primeiro-ministro José Sócrates anunciou 8.000 megawatts (MW) de produção eólica intermitente com tarifas bonificadas.

"Em 2009, o primeiro-ministro José Sócrates fez um discurso no Pavilhão de Portugal em que anunciou 8.000 MW. Na minha vida nunca me senti tão mal. Eu pensei como era possível dar tarifas 'feed-in' a 8.000 MW", afirmou o professor catedrático do Instituto Superior Técnico, realçando a "dimensão estratosférica" do nível de produção apoiada.

Em audição na comissão parlamentar de inquérito às rendas da energia, Clemente Pedro Nunes defendeu que "o sistema elétrico saiu fora de controlo quando se deram tarifas bonificadas superiores a 1.800MW", que, defendeu, "já era um grande apoio aos produtores eólicos".