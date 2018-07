Inquérito/Energia

O ex-ministro da Economia Manuel Pinho afirmou hoje no parlamento que "a política do Governo", que integrou liderado por José Sócrates, era a "salvaguarda do interesse estratégico nacional", referindo-se à privatização da EDP.

Em audição na Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas, Manuel Pinho remeteu esclarecimentos sobre "os casos empresariais" para a comissão de inquérito às rendas excessivas, realçando que se tem ouvido falar em "embelezar a noiva", mas que são temas sérios.

"A política do Governo foi a salvaguarda do interesse estratégico nacional", declarou.