Óbito/João Semedo

A coordenadora do BE, Catarina Martins, disse hoje que João Semedo foi um "homem extraordinariamente generoso e combativo até ao fim" pelas causas em que acreditava, ficando na história da democracia.

"O João Semedo vai-nos fazer seguramente muita falta, foi um homem combativo até ao fim pelas causas em que acreditava todos os dias, extraordinariamente generoso e ficará, seguramente, na história de avanço da nossa democracia", afirmou à chegada ao velório do antigo dirigente do BE, que morreu hoje, aos 67 anos, vítima de cancro.

Visivelmente emocionada, a bloquista referiu que João Semedo deixa a responsabilidade de continuar o seu trabalho nas causas que continuava a abraçar e, naquelas, que ainda estão por fazer.