Actualidade

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho afirmou hoje que se declarou 490 mil euros por dois meses de trabalho no BES em 2005, ano em que integrou o Governo de José Sócrates, é porque foi o valor ganho.

"Se declarei é porque o ganhei", respondeu o antigo governante, quando questionado pela deputada do Bloco de Esquerda (BE) Mariana Mortágua sobre o facto de "em dois meses ter declarado um valor igual ao do ano anterior, de cerca de 500 mil euros", sem adiantar mais pormenores.

Em maio, a RTP noticiou que Manuel Pinho recebeu mais de 490 mil euros em 2005, ano em que entrou no Governo, rendimento por apenas dois meses de trabalho no BES nesse ano. A RTP consultou as declarações de rendimentos e património do antigo ministro da Economia entregues no Tribunal Constitucional (TC).