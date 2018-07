Actualidade

(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 17 jul (Lusa) - O parlamento chumbou hoje, na especialidade, com os votos da esquerda, PS, PCP e BE, o projeto de lei do CDS que punha fim ao adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

Apenas o CDS votou favoravelmente a proposta que poria fim ao adicional ao imposto criado em 2016, tendo o PSD optado pela abstenção. (CORRIGE O SENTIDO DE VOTO DO PSD, QUE FOI ABSTENÇÃO E NÃO VOTO A FAVOR)