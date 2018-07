Actualidade

O presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos classificou hoje de "egocêntricas e autistas" as declarações da presidente do Infarmed sobre a deslocalização da instituição para o Porto e assegurou que tal não terá "nenhum impacto".

"Mudar o Infarmed para o Porto é possível, não traz impacto nenhum ao funcionamento", garantiu António Araújo, depois de a presidente da instituição ter afirmado que uma eventual deslocalização da autoridade do medicamento português de Lisboa para o Porto pode ser uma "ameaça à saúde pública" em Portugal e também no mundo.

Ouvida hoje na comissão parlamentar de Saúde, a propósito de uma eventual deslocalização da autoridade do medicamento português de Lisboa para o Porto, anunciada pelo ministro da Saúde, Maria do Céu Machado deixou também duras críticas a um relatório pedido pelo Governo, que considerou superficial e opinativo.