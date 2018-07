Actualidade

O deputado socialista Paulo Trigo Pereira considerou que as alterações à Lei das Finanças Locais, aprovadas hoje na especialidade pela Assembleia da República, maioritariamente com votos favoráveis do PS e PSD, não cumprem "adequadamente o Programa do Governo".

Numa declaração de voto, à qual a agência Lusa teve acesso, o deputado do Partido Socialista (PS) explanou que "o articulado aprovado (propostas de alteração à Lei de Finanças Locais) na generalidade não está a cumprir adequadamente o Programa do Governo, não sendo por isso um instrumento útil no processo de descentralização".

Para o eleito, este documento vai "mesmo no sentido de agravar algumas desigualdades territoriais", o que justifica o seu "voto contra na generalidade".