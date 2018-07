Actualidade

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, requerimentos do PSD e do CDS-PP para ouvir o presidente da CP e o ministro do Planeamento e das Infraestruturas na Comissão de Economia sobre a situação dos transportes ferroviários.

Os dois requerimentos foram aprovados por unanimidade e ficou decidido que a audição do presidente da CP - Comboios de Portugal, Carlos Nogueira, deverá realizar-se antes da do ministro Pedro Marques, ambas depois das férias parlamentares.

O requerimento do PSD justifica o pedido de audição do presidente da CP para esclarecer qual "a real situação atual" da empresa, quais os investimentos já realizados pelo atual Governo e para saber se o concurso público para aquisição de novos comboios está apenas dependente da autorização do Governo.