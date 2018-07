Actualidade

Ricardo Sá Fernandes, advogado de Manuel Pinho, considerou hoje que o ex-ministro da Economia só teria desrespeitado o parlamento com a ausência de respostas sobre as eventuais ligações ao GES caso "não tivesse previamente avisado ao que vinha".

À saída da audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, que decorreu hoje à tarde na Assembleia da República, Manuel Pinho não quis prestar esclarecimentos aos jornalistas, tendo cabido ao advogado Ricardo Sá Fernandes dar respostas à comunicação social.

Durante as dezenas de perguntas dos deputados relativas aos eventuais pagamentos que terá recebido pelo Grupo Espírito Santo (GES) enquanto ministro da Economia do Governo de José Sócrates, Manuel Pinho recusou sempre responder por serem matérias "em avaliação judiciária", deixando bem claro que tinha previamente imposto as regras para aceder "ao convite" resultante do requerimento do PSD.