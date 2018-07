Óbito/João Semedo

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, considerou que o ex-dirigente do BE João Semedo, que morreu hoje aos 67 anos, deve ser relembrado como um homem de causas e convicções porque deixa um legado de "liberdade".

"João Semedo deixa-nos, em primeiro lugar, um legado de liberdade e de democracia. João Semedo foi um combatente antifascista, foi um resistente da ditadura, foi um construtor da democracia, por isso, o PS lamenta profundamente a sua morte", disse à saída do velório do ex-dirigente do BE, na Cooperativa Árvore, no Porto.

Em representação do PS, dado o primeiro-ministro, António Costa, estar em Cabo Verde para participar na XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), a secretária-geral adjunta referiu que João Semedo deve ser recordado como um homem de "causas e convicções".