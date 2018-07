CPLP/Cimeira

O Presidente da República da Guiné Bissau, José Mário Vaz, disse hoje que "está na hora" de a CPLP avançar para a concretização do estatuto do cidadão lusófono e do acordo de isenção de vistos de múltiplas entradas aprovado há 16 anos em Brasília.

"É hora de avançarmos para adoção da convenção-quadro relativa ao estatuto do cidadão da CPLP, é tempo de concretizarmos o acordo relativo aos vistos de múltiplas entradas rubricado em Brasília em 2002", disse José Mário Vaz.

O chefe de Estado guineense, que falava hoje durante a sessão de abertura da cimeira da CPLP, considerou que a comunidade atravessa um "momento excecional" em que "densifica e fortalece agenda alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável, para que possa ser um instrumento útil na construção da prosperidade dos povos".