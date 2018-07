Actualidade

Cláudia Azevedo vai chegar em 2019 ao topo da Sonae, quando assumir a presidência executiva, na primeira grande mudança no grupo após a morte de Belmiro de Azevedo, em novembro passado.

Filha mais nova de Belmiro Azevedo (irmã de Paulo Azevedo e Nuno Azevedo), Cláudia Azevedo tem 48 anos completados a 13 de janeiro e dois filhos, sendo licenciada em Gestão pela Universidade Católica do Porto e com um MBA (sigla em inglês de Master of Business Administration) na conhecida escola de negócios Insead.

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo, de nome completo, fez a sua carreira no grupo erguido pelo pai, com destaque para as áreas de marketing e comunicação.