O presidente do PSD, Rui Rio, questionou hoje se o Governo está a cumprir a Constituição em matéria de saúde, anunciando que pretende fazer "uma reforma estrutural" nesta área assente na concorrência entre público, privado e setor social.

Rui Rio dedicou grande parte da sua intervenção no jantar de final de sessão legislativa do grupo parlamentar do PSD ao setor da Saúde, que considerou ser "o ponto mais frágil onde o Governo mais tem falhado".

"A pergunta que o PSD e os portugueses fazem é: o Estado está a cumprir a Constituição? Está a oferecer o acesso a todos de forma tendencialmente gratuito ou o Estado ele próprio não está a cumprir a Constituição?", questionou, dando em seguida a resposta.