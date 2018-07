CPLP/Cimeira

O chefe da diplomacia timorense, Dionísio Babo, pediu hoje, em Cabo Verde, aos países lusófonos para que apoiem o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) como órgão responsável pela afirmação do português como língua global.

"É a língua portuguesa que em primeiro lugar define a cidadania na comunidade e merece estar no mesmo patamar que as restantes línguas internacionais", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense, na abertura da XII conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorre entre hoje e quarta-feira em Santa Maria, ilha do Sal.

"Saibamos dar-lhe o crédito e o valor que tem e sem dúvida merece", sustentou Dionísio Babo, que começou a sua intervenção afirmando que o Presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo, não pôde estar presente na cimeira "devido à situação de mudança de Governo".