O treinador do Sporting, José Peseiro, pediu aos adeptos 'leoninos' que tenham "paciência, tolerância, deixem as desconfianças de lado e deem tempo e espaço" aos futebolistas para que possam expressar o seu potencial em campo.

"Queremos ganhar todos os jogos, mas não precisamos de queimar etapas. Acolham os jogadores logo no primeiro jogo com apoio e transmitam-lhes confiança. Queremos uma cultura de exigência e responsabilidade no clube, mas deem-lhes tempo e espaço. Temos potencial, história, estrutura e uma massa associativa fantástica para alcançar o que todos queremos", disse José Peseiro, em entrevista à Sporting TV.

O novo técnico 'leonino' mostrou-se satisfeito com o trabalho desenvolvido até ao momento, embora admita que ter um grupo de 31 jogadores pode inibir a capacidade de alguns deles para expressar melhor as suas potencialidades, por sentirem que não têm espaço no plantel.