Festival

The XX ou Travis Scott, um tributo a Zé Pedro ou um espetáculo dos La Fura Dels Baus compõe o festival Super Bock Super Rock, que começa amanhã em Lisboa.

O festival Super Bock Super Rock (SBSR) cumprirá a sua 24ª edição entre amanhã, quinta-feira, e o próximo sábado (21 de julho) em vários palcos situados no Parque das Nações, em Lisboa: o cartaz deste ano, com 39 atuações em quatro palcos – dois em sala fechada e outros dois ao ar livre – contará com nomes como The XX, Justice, Julian Casablancas & The Voidz, Benjamin Clementine, The Vaccines, Temples e algumas estreias, entre as quais do rapper norte-americano Travis Scott.

Este ano, há a destacar, já amanhã, uma homenagem especial ao malogrado guitarrista Zé Pedro, depois de lhe ter sido dedicada a atuação dos Xutos & Pontapés, em junho, no Rock in Rio Lisboa: Who the f*ck is Zé Pedro? é o título do espetáculo, marcado para o Altice Arena, que terá em palco músicos como Carlão, Manuela Azevedo, Manel Cruz e Rui Reininho a interpretarem temas da histórica banda de Zé Pedro.

O cartaz do SBSR contará também com uma atuação da companhia catalã La Fura Dels Baus, no sábado, dentro do Altice Arena – inicialmente, o espetáculo estava previsto para acontecer em dois momentos dentro e fora daquela sala, mas, por razões de segurança, ocorrerá apenas no Altice Arena.

O evento disponibiliza serviço de metro, de comboio e um terminal de autocarros. Quanto a bilhetes, os preços variam entre os 58,85€ para bilhete diário e os 116,63€ para o passe de três dias.