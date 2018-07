Brexit

As empresas portuguesas são as mais pessimistas da Europa relativamente à saída do Reino Unido da União Europeia, o denominado Brexit, revela hoje o relatório anual European Payment Report 2018 da Intrum.

Em comunicado, a Intrum adianta que "Portugal é o país europeu onde o maior número de empresas (54%) receia que uma União Europeia fragilizada possa afetar negativamente os seus negócios".

De acordo com o relatório anual, que analisa o comportamento de pagamentos das empresas e do Estado, as empresas portuguesas são as que estão mais pessimistas em relação ao Brexit.