Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram soterradas hoje na Índia devido ao desabamento de um prédio que embateu num outro edifício, a leste da capital, Nova Deli, informaram as autoridades.

De acordo com o chefe dos bombeiros, Arun Kumar Singh, pelo menos 12 trabalhadores encontravam-se no interior do prédio, que estava em construção na cidade de Noida, quando este ruiu.

"Não está ainda claro qual o prédio que desabou primeiro" e que provocou a queda do outro, afirmaram as autoridades.