Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) abriu hoje em terreno negativo, a cair 0,12%, para 5.631,34 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em terreno positivo, pelo segundo dia consecutivo, com um ganho de 0,31% no índice PSI20 para 5.638,26 pontos e com a Jerónimo Martins a liderar as subidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram e oito desceram. A Jerónimo Martins subiu 2,84% para 13,01 euros.