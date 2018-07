Actualidade

A idade mínima permitida para o consumo de bebidas alcoólicas nos Açores vai aumentar de 16 para 18 anos, de acordo com um diploma agora aprovado na Assembleia Legislativa Regional.

A medida, proposta pelo Governo dos Açores, surge na sequência dos inquéritos realizados no Dia da Defesa Nacional a jovens de 18 anos, que revelam que a prevalência de embriaguez no arquipélago nos últimos 12 meses é de 32%, ou seja, superior à média nacional, que é de 31,4%.

"A diminuição do acesso de menores às bebidas alcoólicas faz sentido, não enquanto medida isolada, mas integrada nessa visão global do fenómeno do consumo do álcool nos Açores", justificou, na ocasião, Rui Luís, secretário regional da Saúde, durante a apresentação do diploma em plenário.