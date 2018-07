Actualidade

A Comissão Interministerial de Coordenação (CIC) do Acordo de Parceria aprovou hoje, "por unanimidade", a reprogramação do Portugal 2020, informou o Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

"O documento elaborado pelo Governo recebeu o voto unânime de todos os participantes, incluindo dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses", adiantou, em comunicado, o Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

O programa passa agora a desenvolver-se em torno do incentivo ao investimento empresarial, "com reforço dos apoios via sistema de incentivos e alavancagem de instrumentos financeiros e linhas de crédito" e da aposta na qualificação, "através da formação inicial e da formação ao longo da vida".